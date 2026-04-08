Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaral organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başladı. Erken final niteliğindeki maçta Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelirken ilk mücadeleden avantajı yakalayan takım Bavyera ekibi oldu.

Mücadelenin 41. dakikasında Luis Diaz'ın golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti ve devreye üstün girdi. İkinci yarının hemen başında yıldızı Harry Kane'le Bayern Münih iki farklı üstünlüğü yakaladı. Real Madrid'in tek golü 74'te Kylian Mbappe'den gelirken 90 dakikayı Bayern Münih 2-1 üstün tamamladı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler Bayern Münih maçına ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın ardından Real Madrid oyuncularının performansını değerlendiren İspanyol basını, Arda Güler'in maça iyi bir başlangıç yaptığını ve paslarıyla tehlike yarattığına dikkat çekti.

Mundo Deportivo'daki haberde Arda için, "Dün gece Real Madrid adına en iyi pasları o verdi. Gol atmaya da çok yaklaştı." ifadeleri yer aldı.

Sport'taki haberde milli futbolcu hakkında, "Mallorca maçında olduğu gibi yine iyi başladı. Mbappe'ye birkaç iyi pas verdi ancak 20. dakikadan sonra tamamen ortadan kayboldu. Fiziksel olarak ve pozisyon alma konusunda yetersiz kaldı. Arda Güler birkaç maçtır formsuzdu. Arbeloa 70. dakikada onun yerine Brahim'i oyuna aldı." yorumu yapıldı.

AS'taki değerlendirmede Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı, "Kontra ataklarda çözüm ararken çok yalnız kaldı; birkaç hamle yaptı ama bunlar sonuç vermedi. Duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştı ama o da işe yaramadı. 71. dakikada Brahim ile değiştirildi."

Marca ise milli futbolcu için, "Mbappe'ye iyi bir ara pası verdi. Bayern'in ataklarına karşı koymak için sık sık geriye çekilmek zorunda kalıyor ve forvetlerle iyi bir bağlantı kuramıyor. Devre arasından sonra iyi bir başlangıç yaptı, özellikle Kane'in golünden sonra Bayern'in ceza sahasına daha çok yaklaştı." ifadeleri yer aldı.

İspanyol basını hafta sonu oynanan Mallorca maçı sonrasında Arda Güler benzer yapmış, milli futbolcunun iyi oyununa rağmen 70. dakika civarında oyundan alınmasına dikkat çekmişti. Mallorca maçında Arda Güler, oyundan 72'de alınırken dünkü maçta 71. dakikada kenara geldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 45 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 13 asist kaydetti.