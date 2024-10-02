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Spor

Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etti! İşte Barcelona'nın yeni transferi

Barcelona, Marc-Andre ter Stegen'i sakatlığının ardından yeni kalecisini duyurmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi Juventus'un sözleşmesini feshettiği Wojciech Szczesny yakın tarihte açıklamaya devam ediyor.

2 Ekim 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etti! İşte Barcelona'nın yeni transferi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 2. hafta karşılaşmasında Barcelona, sahasında Young Boys engelini farklı geçti.

Hansi Flick'in ekibi, Young Boys'u 5-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (2), Raphinha, Inigo Martinez ve Ali Camara (kendi kalesine) kaydetti.

Barcelona'nın kaptanı Marc-Andre ter Stegen, LaLiga'da Villarreal'le oynanan maçta sakatlanıp sezonu kapattı. Deneyimli eldivenin uzun süreli sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, geçtiğimiz aylarda emekliliğini açıklayan Wojciech Szczesny'le yaptığı görüşmeleri büyük ölçüde tamamladı.

YENİ TRANSFER TRİBÜNDE

Emeklilik kararından geri adım atmaya hazırlanan Szczesny, Barcelona'nın dün oynadığı Young Boys maçını tribünden takip etti.

Barcelona'nın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. LaLiga kuralları gereği bu tarz uzun süreli sakatlıklarda takımlar boşta olan futbolcularla sözleşme imzalayabiliyor.

Wojciech Szczesny, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Szczesny'nin emeklilik kararı öncesinde Juventus, deneyimli kalecinin sözleşmesini feshetmişti.

Wojciech Szczesny kariyeri boyunca 548 maçta sahaya çıktı. Szczesny, bu maçlarda kalesinde 559 gol görürken 210 maçta kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven kariyerinde Agrykola Warszawa, Arsenal, Brentford, Roma ve Juventus formalarını giydi.

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