Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2-3 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi’nde 2.hafta maç heyecanı başlıyor. 2-3 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı futbol severler tarafından araştırılıyor. Bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan futbol severler sorunun cevabını sayfamızdan öğrenebilir. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Gruplardaki ilk maçlar öncesi yayıncı belirsizliği yaşanmıştı. Temsilcimiz Galatasaray da 3 Ekim günü sahaya çıkacak. İlk maçta önemli bir galibiyet elde eden sarı kırmızılı ekip, Portekiz deplasmanında Porto ekibine konuk olacak ve 3 puan arayacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ülkemizi Galatasaray temsil ediyor. Galatasaray’ın grubunda Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Portekiz temsilcisi Porto ve Almanya’nın köklü kulüplerinden Schalke 04 bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI (2-3 EKİM)

Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 2. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Ayrıca 2 Ekim Salı ve 3 Ekim Çarşamba günü 16 karşılaşma var. Ancak maçların yayınları ile ilgili sıkıntı devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye resmi yayıncısı belli olmadı. Futbolseverler merakla Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabını arıyor. Geçtiğimiz hafta son dakika açıklamayla 1 haftalığına Şampiyonlar Ligi maçları beIN SPORTS almıştı. Bu hafta maçların oynanmasına kısa bir süre var ancak yayıncı henüz netleşmedi.

beINSports Frekans Bilgileri

- Uydu: Türksat 4A

- Frekans: 12379

- Symbol Oranı: 30000

- FEC: 3/3

- Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

TERİM'DEN MECBURİ ROTASYON!

Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Belhanda Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da Sinan Gümüş'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

GALATASARAY'DA MUHTEMEL 11

Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

PORTO'DA ABOUBAKAR YOK!

Porto'nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.