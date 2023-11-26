Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'da sakatlık sorunu! Bu kez Davinson Sanchez

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesinde yıldız oyuncularının yaşadığı sakatlıklarla şanssızlık yaşıyor.

ICARDI DERBİDE SAKATLANDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesi Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sakatlandı.

İĞNEYLE ÇIKTI, GOLÜNÜ ATTI!

Arjantinli yıldız, iğneyle de olsa Bayern Münih karşısında sahaya çıktı. Icardi, 3-1 kaybedilen o maçta takımının tek golünü penaltıdan atmıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLIK

Bayern Münih ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sakatlandı.

ALMANYA'DA KALEDEYDİ

Uruguaylı file bekçisi, sakatlığına rağmen Almanya'da kaleyi korudu.

BU KEZ DAVINSON SANCHEZ

Manchester United maçı öncesi ise bu kez Davinson Sanchez, Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlık yaşadı. Kolombiyalı stoper, Alanyaspor maçı sonrası sakatlığıyla ilgili gelen soruya, "Önemli bir şeyim yok" cevabını verdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in sakatlığıyla ilgili kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor.