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Spor

Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında ilk maçların sonucu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda salı gecesi 6 takım karşılaşmıştı. Bu akşam da diğer 6 takımın karşılaştığı ilk ayak maçları sona erdi.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 00:15 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

SALI GECESİ SONUÇLARI İSE:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

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