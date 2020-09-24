Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında ilk maçların sonucu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2
Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3
Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
SALI GECESİ SONUÇLARI İSE:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0