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Spor

Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali Atina'da

Türk Telekom'un da mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Finali'ne Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:59
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Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 8'li finaline Yunanistan'ın başkenti Atina ev sahipliği yapacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki 8'li final müsabakaları, Atina'daki Nikos Galis Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmalara seyirci alınması konusunda Yunan yetkililerle yapılacak görüşme sonrası karar verilecek.

Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen iki maç ise (Dijon-Nizhny Novgorod, Iberostar Tenerife-Filou Oostende) 16 Eylül'de oynanacak.

Türkiye'den Türk Telekom'un yanı sıra, AEK (Yunanistan), Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) ve San Pablo Burgos (İspanya) takımları 8'li finale katılmaya hak kazanmıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi, Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında askıya alınmış ve turnuvanın tek maç eleme sistemindeki 8'li finalle tamamlanmasına karar verilmişti.

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