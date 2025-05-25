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Spor

Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'ye kötü haber! Seri başı olma umudu sona erdi

Süper Ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi için kötü haber geldi. Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss ile berabere kalmasının ardından sarı lacivertli ekibin seri başı olma ihtimali ortadan kalktı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'ye kötü haber! Seri başı olma umudu sona erdi
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak.

Sarı lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seri başı olamayacak.

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramadı.

Austria Wien'in maçındaki skorun ardından ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu Olası Rakipleri

-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

3. Ön Eleme

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos

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