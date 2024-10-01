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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 11'de mi olacak! Real Madrid'den sürpriz Arda Güler kararı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Lille deplasmanına konuk olacak. Milli futbolcu Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

1 Ekim 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 11'de mi olacak! Real Madrid'den sürpriz Arda Güler kararı
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Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, lig aşamasının ikinci maçına Fransa'da çıkıyor.

Carlo Anceotti'nin ekibi, ikinci hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. İspanyol devi ilk hafta maçında Stuttgart'ı 3-1 yenmişti.

Real Madrid, mücadele için bugün Fransa'ya gitti. Lille-Real Madrid karşılaşması yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

ARDA GÜLER KARARI

UEFA'nın sitesinde yer alan maç bilgilerinde Arda Güler muhtemel 11'de yer aldı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Thibaut Courtois ve Kylian Mbappe'nin Lille karşısında forma giymesi beklenmiyor.

UEFA'da yer alan bilgilere göre Lille karşısında Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle: Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelein Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Junior

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