İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4737
  • EURO
    49,1409
  • ALTIN
    5676.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgi! Galatasaray evinde kaybetti
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgi! Galatasaray evinde kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Kasım 2025 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgi! Galatasaray evinde kaybetti
ABONE OL

Gabriel Sara'nın 27. dakikadaki şutu direkten döndü. Jakobs'un yerine giren Arda 89. dakikada kızardı. G.Saray karşılaşmayı tek değişiklikle tamamladı.

Union SG karşısına sakatlıklardan ve cezalardan dolayı birçok yıldızından mahrum çıkan Galatasaray, ilk yarıya kontrollü başladı. Aslan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı yoğun presi pek tercih etmedi. 25. dakikadan itibaren temposunu yükselten Sarı-Kırmızılılar, özellikle Icardi ve Barış Alper'le tehlike oluşturdu. Temsilcimiz hücumda etkisiz kalsa da savunmada iyi durmayı bildi, Belçika ekibine fazla pozisyon vermedi. Galatasaray, ikinci yarıya ise etkisi başladı. Cim-Bom, daha fazla topa sahip olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Hücumda Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in yokluğu çokça hissedildi. 57. dakikada Belçika temsilcisi, Akinpelu'nun golüyle öne geçti. Aslan'ın yediği gole reaksiyonu, rakibin oyunu sık sık soğutmasıyla zayıf kaldı. 76'da art arda pozisyonlardan sonuç alınamadı. Kalan dakikalarda doldur boşaltlarla sonuç alma çabası yetersiz kaldı, Aslan Devler Ligi'nde 2. mağlubiyetini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.