Gabriel Sara'nın 27. dakikadaki şutu direkten döndü. Jakobs'un yerine giren Arda 89. dakikada kızardı. G.Saray karşılaşmayı tek değişiklikle tamamladı.

Union SG karşısına sakatlıklardan ve cezalardan dolayı birçok yıldızından mahrum çıkan Galatasaray, ilk yarıya kontrollü başladı. Aslan, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı yoğun presi pek tercih etmedi. 25. dakikadan itibaren temposunu yükselten Sarı-Kırmızılılar, özellikle Icardi ve Barış Alper'le tehlike oluşturdu. Temsilcimiz hücumda etkisiz kalsa da savunmada iyi durmayı bildi, Belçika ekibine fazla pozisyon vermedi. Galatasaray, ikinci yarıya ise etkisi başladı. Cim-Bom, daha fazla topa sahip olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Hücumda Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in yokluğu çokça hissedildi. 57. dakikada Belçika temsilcisi, Akinpelu'nun golüyle öne geçti. Aslan'ın yediği gole reaksiyonu, rakibin oyunu sık sık soğutmasıyla zayıf kaldı. 76'da art arda pozisyonlardan sonuç alınamadı. Kalan dakikalarda doldur boşaltlarla sonuç alma çabası yetersiz kaldı, Aslan Devler Ligi'nde 2. mağlubiyetini aldı.