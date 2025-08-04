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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. İlk maç Malmö ile Kopenhag arasında oynanacak.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı yarın başlayacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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