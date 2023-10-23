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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile TSİ. 19.45'te karşı karşıya gelecek.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)

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