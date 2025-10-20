İSTANBUL 20°C / 11°C
  • Spor
  Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

20 Ekim 2025 Pazartesi 10:54
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

