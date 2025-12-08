Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
18.30 Kairat Almaty - Olympiacos
20.45 Bayern Münih - Sporting CP
23.00 Monaco - Galatasaray
23.00 Atalanta - Chelsea
23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
23.00 Inter - Liverpool
23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid
23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya
23.00 Tottenham - Slavia Prag
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ - Ajax
20.45 Villarreal - Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United
23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge - Arsenal
23.00 Juventus - Pafos
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Benfica - Napoli