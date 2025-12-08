Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 6. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Kairat Almaty - Olympiacos

20.45 Bayern Münih - Sporting CP

23.00 Monaco - Galatasaray

23.00 Atalanta - Chelsea

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt

23.00 Inter - Liverpool

23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid

23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya

23.00 Tottenham - Slavia Prag

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ - Ajax

20.45 Villarreal - Kopenhag

23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United

23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge - Arsenal

23.00 Juventus - Pafos

23.00 Real Madrid - Manchester City

23.00 Benfica - Napoli