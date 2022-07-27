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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 6 takım 3. tura yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç oynandı ve Midtjylland, Sheriff, Viktoria Plzen, Pyunik, Dinamo Zagreb ve Ludogorets 3. eleme turuna yükseldi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Midtjylland, Sheriff, Viktoria Plzen, Pyunik, Dinamo Zagreb ve Ludogorets adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 1-1, penaltılarda 3-4 (1-1)

Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya): 1-0 (0-0)

Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya): 5-0 (2-1)

Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan): 1-4 (1-0)

Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1 (2-2)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (0-3)

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