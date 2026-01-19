İSTANBUL 5°C / 1°C
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

19 Ocak 2026 Pazartesi 10:56
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı! İşte maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

