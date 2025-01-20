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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta perdesi yarın açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak. Haftanın ilk iki maçı saat 20.45'te başlayacak.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta perdesi yarın açılıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)

22 Ocak Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)

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