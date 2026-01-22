İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3123
  • EURO
    50,7353
  • ALTIN
    6730.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte sonuçlar...
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası bu akşam oynanan 9 maçla tamamlandı.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte sonuçlar...
ABONE OL

Devler Ligi'nde 7. hafta sona ererken, Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10 yükseltti. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta Juventus ise evinde Benfica'yı 2-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 1 - Atletico Madrid: 1

Karabağ: 3 - Eintracht Frankfurt: 2

Chelsea: 1 - Pafos: 0

Atalanta: 2 - Athletic Bilbao: 3

Juventus: 2 - Benfica: 0

Slavia Prag: 2 - Barcelona: 4

Olimpik Marsilya: 0 - Liverpool: 3

Newcastle United: 3 - PSV: 0

Bayern Münih: 2 - Union Saint-Gilloise: 0

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.