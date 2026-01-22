Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi! İşte sonuçlar...

Devler Ligi'nde 7. hafta sona ererken, Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10 yükseltti. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta Juventus ise evinde Benfica'yı 2-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 1 - Atletico Madrid: 1
Karabağ: 3 - Eintracht Frankfurt: 2
Chelsea: 1 - Pafos: 0
Atalanta: 2 - Athletic Bilbao: 3
Juventus: 2 - Benfica: 0
Slavia Prag: 2 - Barcelona: 4
Olimpik Marsilya: 0 - Liverpool: 3
Newcastle United: 3 - PSV: 0
Bayern Münih: 2 - Union Saint-Gilloise: 0