Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 43 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı. Bu maçlarda 43 gol atıldı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 00:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

9 MAÇTA 43 GOL ATILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan 9 karşılaşmada toplam 43 gol atıldı.

Barcelona, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı.

57. dakikada Santiago Hezze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

Gecenin bir başka bol gollü galibiyetinde son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

Manchester City de deplasmanda Villarreal'i Norveçli yıldızı Erling Haaland ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise deplasmanda Newcastle United'a 3-0 yenildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0

