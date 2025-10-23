İSTANBUL 22°C / 18°C
  • Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu! Dev maçta kazanan Real Madrid
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu! Dev maçta kazanan Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'ın kaptan olarak sahaya çıktığı Juventus ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi rakibini Bellingham'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de Arda Güler maçın oyuncusu seçildi.

23 Ekim 2025 Perşembe 00:14
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu! Dev maçta kazanan Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya geldi. Bu maçta milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız da rakip oldu. Kazanan 1-0'lık skorla Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Arda Güler, Real Madrid'de paslarıyla öne plana çıkarken, Kenan Yıldız ise Juventus adına zaman zaman rakip kalede önemli tehlikeler yarattı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Arda Güler alkışlarla kenara gelirken, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Lois Openda girdi.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti. Juventus 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Juventus, Sporting'i ağırlayacak.

Arda Güler, Real Madrid-Juventus maçının oyuncusu seçildi.

