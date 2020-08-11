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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başlıyor! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarında itibaren başlayacak. Her gün bir maçın oynanacağı çeyrek final aşaması 15 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

AA11 Ağustos 2020 Salı 11:07 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

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