Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AA 09 Ağustos 2020 Pazar 00:58 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 00:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları iki maçla tamamlandı.

"DEVLER LİGİ"NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER ŞÖYLE:



12 Ağustos Çarşamba: Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

ORGANİZASYON PORTEKİZ'DE DEVAM EDECEK



Kovid-19 nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.



Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.