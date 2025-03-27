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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

AA27 Mart 2025 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek.

J Grubu'nu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ikinci torbada yer alacak.

2 galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmelerde, ilk maçlar 1. torbada yer alan takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 8 Nisan'da başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

1. Torba: AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya), ERA Nymburk (Çekya)

2. Torba: Galatasaray (Türkiye), Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa), Pallacanestro Reggiana (İtalya)

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