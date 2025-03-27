Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek.
J Grubu'nu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ikinci torbada yer alacak.
2 galibiyet alan ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmelerde, ilk maçlar 1. torbada yer alan takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 8 Nisan'da başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:
1. Torba: AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya), ERA Nymburk (Çekya)
2. Torba: Galatasaray (Türkiye), Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa), Pallacanestro Reggiana (İtalya)