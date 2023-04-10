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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak. Oynanacak iki maç ile heyecan sürecek.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 NİSAN ÇARŞAMBA:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

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