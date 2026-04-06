  Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı! İşte maç programı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın oynanacak Real Madrid - Bayern Münih ve Sporting - Arsenal maçlarıyla başlayacak.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı! İşte maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

