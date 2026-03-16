İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1807
  • EURO
    50,8541
  • ALTIN
    7100.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 11:33
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 LİVERPOOL (İNGİLTERE) - GALATASARAY (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.