İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattına iyice yaklaşan Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Atletico Madrid karşısında şok yaşadı. İngiliz ekibi, sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

"15 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM"

Maçın en dikkat çeken anı ise 17. dakikada yaşandı. Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, 15. dakikada 3-0 geriye düşmelerinin ardından kaleci Antonin Kinsky yerine Guglielmo Vicario'yu aldı.

Hırvat teknik adam, maçın ardından yapılan değişiklik ile ilgili "Kinsky'yi oynatmak doğru karardı, yetenekli bir kaleci. Sonra bir şey oldu... 15 yıldır böyle bir şey hiç görmedim. Ona yardımcı olmak için oyundan aldım. Sanki bu sezon her şey bizim aleyhimize gidiyor." yorumunu yaptı.

KÖTÜ ANLAMDA TARİHE GEÇTİ

Üzerindeki baskı giderek artan Igor Tudor, Tottenham'da ilk dört maçını kaybeden teknik direktör olarak tarihe geçti. Bu süreçte; Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1, Crystal Palace'a 3-1 ve Atletico Madrid'e 5-2 kaybedildi.

Ayrıca Tottenham, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 6 resmi maç kaybetti.