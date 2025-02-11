Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma: Manchester City-Real Madrid

Yeni formatıyla ilk kez bu sezon düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılın şampiyonu Real Madrid ve bir önceki sezonun şampiyonu Manchester City, son 16 turuna direkt katılım hakkı elde edemedi.

Lig aşamasındaki 8 maç sonunda son şampiyon Real Madrid 11. sırada, İstanbul'da oynanan finalde kupayı müzesine götüren Manchester City ise 22. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından iki takım da ilk 8 dışında kaldı. Kura çekiminin ardından birbiriyle eşleşen iki ekip, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde farklı turlarda karşılaşmışlardı.

SON EŞLEŞME ÇEYREK FİNAL

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda geçtiğimiz sezon iki takım çeyrek finalde eşleşti.

İspanya'daki karşılaşma gol düelllosuna sahne olurken Santiago Bernabeu'daki 90 dakika 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Eşleşmenin rövanşında ise son düdüğün ardından yine eşitlik bozulmazken turu geçen tarafı penaltılar belirledi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Real Madrid, penaltılarda rakibini 4-3 yenip yarı finale adını yazdırdı.

Real Madrid, geçtiğimiz sezon Londra'daki finalde şampiyonluğa ulaşmıştı.

CITY FARKLI KAZANIP FİNALE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıldan bir önceki eşleşmede ise Manchester City rakibini eledi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2022/23 sezonundaki yarı final eşleşmesinin ilk maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İngiltere'de oynanan maçta rakibini 4-0 yenen Pep Guardiola'nın ekibi İstanbul'daki final için bileti alırken Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ardından tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

REAL MADRID'DEN MUCİZE GERİ DÖNÜŞ

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda da birbirlerine rakip olan iki takım arasındaki yarı final rövanşı, unutulmaz bir maça sahne oldu.

Manchester City'nin 4-3 kazandığı ilk maçın ardından Real Madrid rakibini İspanya'da konuk etti. Rövanş karşılaşmasında öne geçen Pep Guardiola'nın ekibi uzatma dakikalarına önde girdiği maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Rodrygo'nun 90 ve 90+1'deki golleriyle maçı uzatmaya taşıyan Real Madrid, 90+5'te Benzema'nın golüyle finale kaldı. İspanyol devi, sonrasında finalde Liverpool'u mağlup edip şampiyonluğa ulaşmıştı.

REKABETTE ÖNE ÇIKANLAR

Manchester City ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi.

Manchester City 4, Real Madrid ise 3 maçtan galibiyetle ayrılırken 5 mücadele beraberlikle noktalandı.

İngiliz ekibi bu maçlarda 21 kez ağları havalandırırken İspanyol temsilcisi 18 gol kaydetti.