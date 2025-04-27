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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak! UEFA'dan Slavko Vincic'e zor görev

Süper Lig'in ikinci yarsındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Arsenal-PSG karşılaşmasında düdük çalacak.

HABE RMERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak! UEFA'dan Slavko Vincic'e zor görev
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Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçı yönetecek Slavko Vincic'e UEFA'dan önemli bir görev geldi.

UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.

Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.

İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar:

SÜPER LİG

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Leverkusen 0-2 Bayern Münih

Inter 2-2 Baywern Münih

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

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