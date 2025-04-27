Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak! UEFA'dan Slavko Vincic'e zor görev

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçı yönetecek Slavko Vincic'e UEFA'dan önemli bir görev geldi.
UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.
Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.
İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar:
SÜPER LİG
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Leverkusen 0-2 Bayern Münih
Inter 2-2 Baywern Münih
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig