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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu mücadeleleri, oynanan 10 maçla başladı. İşte gecenin sonuçları...

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 01:31 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2

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