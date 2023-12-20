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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ''En iyi gol'' ödülü için iki tanıdık aday!

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Tete, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en iyi gol ödülüne aday gösterildiler.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde ''En iyi gol'' ödülü için iki tanıdık aday!
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu grup aşamasının en iyi golü adayları arasına adlarını yazdırdı.

UEFA'nın aday gösterdiği en iyi goller arasında, Galatasaray'ın Manchester United'ı konuk ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3'e getiren ve Tete'nin Kopenhag'a karşı iç sahada attığı goller de yer aldı.

Diğer adaylar arasında, Braga'dan Bruma, Newcastle United'dan Joelinton, Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Young Boys'tan Meschack Elia, Manchester United'dan Brunu Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ve Manchester City'den Erling Haaland'ın golleri bulunuyor.

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek oylamaya katılabiliyor.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

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