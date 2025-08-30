Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi yapılan lig aşamasının kura çekiminin ardından fikstür belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile eşleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.