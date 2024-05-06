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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. İlk maç Borussia Dortmund, ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain arasında oynanacak.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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