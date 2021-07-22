Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 7 karşılaşma oynandı.
Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildi.
Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Malmö (İsveç) - HJK (Finlandiya): 2-1
Mura (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-0
PSV (Hollanda) - Galatasaray: 5-1
Olympiakos (Yunanistan) - Neftçi (Azerbaycan): 1-0
Legia (Polonya) - Flora (Estonya): 2-1
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda tek maç yapıldı. Sırbistan temsilcisi Cukaricki, sahasında Azerbaycan'ın Sumgayıt ekibiyle 0-0 berabere kaldı.