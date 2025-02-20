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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu! Orkun Kökçü en iyiler arasında

Millî futbolcu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Orkun Kökçü, Benfica'nın maçında turu getiren golü de kaydetmişti.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu! Orkun Kökçü en iyiler arasında
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.

Benfica'nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atan Orkun Kökçü'nün de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)

Defans: Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

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