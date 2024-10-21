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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte 3. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte 3. hafta programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Milan - Club Brugge

19.45 Monaco - Kızılyıldız

22.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk

22.00 Aston Villa - Bologna

22.00 Girona - Slovan Bratislava

22.00 Juventus - Stuttgart

22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

22.00 Sturm Graz - Sporting CP

23 Ekim Çarşamba

19.45 Atalanta - Celtic

19.45 Brest - Bayer Leverkusen

22.00 Atletico Madrid - Lille

22.00 Young Boys - Inter

22.00 Barcelona - Bayern Münih

22.00 Salzburg - Dinamo Zagreb

22.00 Manchester City - Sparta Prag

22.00 Leipzig - Liverpool

22.00 Benfica - Feyenoord

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