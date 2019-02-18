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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 19 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek oynanacak maçlarla devam edecek.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 19 Şubat Salı günü ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.
 
Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
 
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
 
Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.
 
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
 
19 Şubat Salı:
 
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya) Bein Sports 2
 
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Bein Sports 1
 
20 Şubat Çarşamba: 
 
Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Bein Sports 1
 
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere) Bein Sports 2
 
AA
 

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