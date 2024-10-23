Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde günün dikkat çeken maçı Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynandı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve mücadele Real Madrid'in 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Real Madrid'in golleri 60'ıncı Antonio Rüdiger, 62, 86 ile 90+3'üncü dakikada Vinicius Junior ve 83'üncü dakikada Lucas Vazquez'den geldi. Alman ekibinin gollerini ise 30'uncu dakikada Donyell Malen ve 34'üncü dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı. 3 puanı alan Real Madrid, 6 puana ulaşırken; ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da bu mücadeleyi tribünden takip etti.

EN FARKLI GALİBİYET MONACO'DAN GELDİ

Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco'dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70'inci dakikada Takumi Minamino, 45'4'üncü dakikada Breel Embolo, 54'üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6'ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27'nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı. Bu sonucun ardından Monaco puanını 7'ye yükseltirken; Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.

Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:

Milan - Club Brugge: 3-1

Monaco - Kızılyıldız: 5-1

Girona - Slovan Bratislava: 2-0

PSG - PSV: 1-1

Arsenal - Shakhtar Donetsk: 1-0

Real Madrid - Borussia Dortmund: 5-2

Sturm Graz - Sporting Lizbon: 0-2

Juventus - Stuttgart: 0-1

Aston Villa - Bologna: 2-0