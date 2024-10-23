Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde günün dikkat çeken maçı Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynandı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve mücadele Real Madrid'in 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Real Madrid'in golleri 60'ıncı Antonio Rüdiger, 62, 86 ile 90+3'üncü dakikada Vinicius Junior ve 83'üncü dakikada Lucas Vazquez'den geldi. Alman ekibinin gollerini ise 30'uncu dakikada Donyell Malen ve 34'üncü dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı. 3 puanı alan Real Madrid, 6 puana ulaşırken; ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.
Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da bu mücadeleyi tribünden takip etti.
Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco'dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70'inci dakikada Takumi Minamino, 45'4'üncü dakikada Breel Embolo, 54'üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6'ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27'nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı. Bu sonucun ardından Monaco puanını 7'ye yükseltirken; Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.
Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:
Milan - Club Brugge: 3-1
Monaco - Kızılyıldız: 5-1
Girona - Slovan Bratislava: 2-0
PSG - PSV: 1-1
Arsenal - Shakhtar Donetsk: 1-0
Real Madrid - Borussia Dortmund: 5-2
Sturm Graz - Sporting Lizbon: 0-2
Juventus - Stuttgart: 0-1
Aston Villa - Bologna: 2-0