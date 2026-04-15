UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu.

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain adını son dört takım arasına yazdırdı.

Madrid'de Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da, ilk maçı 2-0 kazanan Atletico toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti, 24. dakikada Ferran Torres farkı ikiye çıkardı. Ancak 31. dakikada Ademola Lookman'ın golü Atletico'yu yeniden avantajlı duruma getirdi.

Kalan bölümde skor değişmezken, kırmızı kart gören Eric Garcia'lı Barcelona'nın galibiyeti tur için yeterli olmadı.

DİĞER YARI FİNALİST PSG

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

İlk maçtaki avantajını da koruyan Fransız ekibi, toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Anfield'daki karşılaşmanın goller, 73 ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi.

Bu sonuçlarla Atletico Madrid, yarı finalde Sporting CP - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Paris Saint-Germain ise Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinden gelecek rakibini bekleyecek.