Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona henüz 22. dakikada Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla uzun süre 10 kişi oynamasına karşın 61'da Raphinha'nın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk saniyelerinde kaçırdığı pozisyon Portekiz'de gündem oldu.

Maça inanılmaz bir başlangıç yapan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu henüz 17. saniyede golle burun buruna geldi. Pavlidis'in sağ kanttan içeri kestiği topa Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Szczesny harika bir refleksle topu kornere çeldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu pozisyonu Portekiz'de gündem olurken, birçok gazete ve yazar bu ana vurgu yaptı.

Kerem Aktürkoğlu dev maçta 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada oyundan alındı.