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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı gol gündem oldu! Tüm Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Milli yıldızlar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Barcelona'yı konuk etti. Maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazanırken müsabakaya Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı gol damga vurdu. Tüm Portekiz bu anı konuşuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı gol gündem oldu! Tüm Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona henüz 22. dakikada Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla uzun süre 10 kişi oynamasına karşın 61'da Raphinha'nın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk saniyelerinde kaçırdığı pozisyon Portekiz'de gündem oldu.

Maça inanılmaz bir başlangıç yapan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu henüz 17. saniyede golle burun buruna geldi. Pavlidis'in sağ kanttan içeri kestiği topa Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Szczesny harika bir refleksle topu kornere çeldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu pozisyonu Portekiz'de gündem olurken, birçok gazete ve yazar bu ana vurgu yaptı.

Kerem Aktürkoğlu dev maçta 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada oyundan alındı.

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