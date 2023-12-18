Şampiyonlar Ligi'nde kura günü

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları pazartesi çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.
UEFA KURA SAATLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Kurada yer alacak takımlar:
Seri başı takımlar (Grubunu birinci sırada bitirenler)
-Arsenal (İngiltere)
-Atletico Madrid (İspanya)
-Barcelona (İspanya)
-Bayern Münih (Almanya)
-Borussia Dortmund (Almanya)
-Manchester City (İngiltere)
-Real Madrid (İspanya)
-Real Sociedad (İspanya)
Seri başı olmayan takımlar (Grubunu ikinci sırada bitirenler)
-Kopenhag (Danimarka)
-Inter (İtalya)
-Lazio (İtalya)
-Leipzig (Almanya)
-Napoli (İtalya)
-Paris Saint-Germain (Fransa)
-Porto (Portekiz)
-PSV Eindhoven (Hollanda)