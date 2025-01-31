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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım mücadele etti. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla karşılaşacaklar. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek.)

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Atalanta

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Münih

Milan

PSV

PSG

Benfica

Monaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting

Club Brugge

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Atalanta

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Münih

Milan

PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain

Benfica

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Monaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sportig

Club Brugge

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