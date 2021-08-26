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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı İstanbul'da! Beşiktaş 4. torbada

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı İstanbul'da yaşanacak. İşte temsilcimiz Beşiktaş'ın 4. torbada yer alacağı kura çekimindeki muhtemel rakipleri...

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:21
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının sona ermesiyle Beşiktaş'ın da yer alacağı torba belli oldu.

Bu akşam İstanbul'da saat 19:00'da yapılacak kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar ve oluşan torbalar:

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

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