İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1723
  • EURO
    18,1207
  • ALTIN
    1026.12
  • BIST100
    3136.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı öncesi kırmızı halı geçişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı öncesi kırmızı halı geçişi

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.