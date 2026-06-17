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Spor

İlk maç İstanbul'da! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze oldu.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
İlk maç İstanbul'da! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayan olan 2. eleme turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlandı.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi konuk edeceği müsabaka 21 ya da 22 Temmuz tarihinde oynanacak. Rövanş müsabakası ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

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