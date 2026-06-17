Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayan olan 2. eleme turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlandı.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi konuk edeceği müsabaka 21 ya da 22 Temmuz tarihinde oynanacak. Rövanş müsabakası ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek.