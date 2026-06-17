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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Turnuvada yer alacak Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
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Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak olan 2. eleme turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunun ilk maçları 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle:

Hearts (İskoçya)

Gornik Zabrze (Polonya)

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