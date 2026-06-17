Fenerbahçe'nin de yer alacağı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.
17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak olan 2. eleme turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunun ilk maçları 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle:
Hearts (İskoçya)
Gornik Zabrze (Polonya)