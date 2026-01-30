İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplamış ve 20. sırada yer alarak play-off etabına kalmıştı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray, son 16 turu play-off etabında Juventus ile karşılaşacak.

Galatasaray ilk maçı 17-18 Şubat'ta, rövanş maçını ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynayacak.

DİĞER EŞLEŞMELER

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda kalan turların maç takvimi şöyle:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

