Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabı tamamlandı. Lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off bileti alan Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Devler Ligi'nde play-off maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 ve sonraki turların kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

GALATASARAY'IN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ

İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimin ardından Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 10 ya da 11 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı ise 17-18 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Öte yandan Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

LİG ETABI PERFORMANSI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 10 puanda 20. basamakta tamamladı.

SON 16'DA JUVENTUS'U ELEDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. Sarı-kırmızılılar play-off etabında İtalya Serie A ekibi Juventus'la eşleşti.

Evinde oynadığı ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, uzatmaya giden rövanş maçında rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

İtalya'daki maçın normal süresi 3-0 Juventus'un üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar uzatma bölümünde bulduğu 2 golle rakibini elemişti.

Son 16 turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle United - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Arsenal - Bayer Leverkusen