Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti.

AA30 Ocak 2026 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray-Juventus (İtalya)

Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

