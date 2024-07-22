UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi.
Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.
ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek.
Fenerbahçe'nin elenmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekilde:
Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.