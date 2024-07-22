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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları çekildi. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.

ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek.

Fenerbahçe'nin elenmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekilde:

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

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