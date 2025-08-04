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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte detaylar...

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

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